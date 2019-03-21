* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 21 марта, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Глава полиции в иракской провинции Мосул генерал Хамад Намс заявил, что внутренние противоречия в регионе вредят ему больше, чем боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 21 марта Rudaw.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска Ирака

Генерал отметил, что многочисленные взрывы в регионе принято списывать на террористов, однако значительная их часть вызвана борьбой соперничающих политических группировок, что значительно осложняет восстановление города и всей провинции.

«Эти взрывы не связаны с деятельностью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Мосуле существует политическая и экономическая конкуренция», — подчеркнул глава полиции.

Напомним, город Мосул был одним из крупнейших оплотов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, именно здесь Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористов, провозгласил создание халифата.

После освобождения города от присутствия террористов он до сих пор находится в руинах.