Вашингтон, 21 марта, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H для проведения военных учений, передает CNN.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52

По данным телеканала, стратегические бомбардировщики приземлились на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании в конце прошлой недели, после чего «приняли участие в различных учебных миссиях по всей Европе» и выполнили полеты в том числе над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта бомбардировщик B-52H совершал полет к границам Калининградской области и сымитировал ядерный удар по базе Балтийского флота. Бомбардировщик вылетал с авиабазы на территории Великобритании.

Спустя три дня еще один B-52 приблизился к границам Ленинградской области со стороны Финского залива, также сымитировав ядерную бомбардировку базы Балтийского флота.

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