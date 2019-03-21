Москва, 21 марта, 2019, 07:10 — ИА Регнум. По итогам дня 20 марта рубль подорожал ко всем иностранным валютам. Его активная фаза роста наблюдалась в 21:00 мск после оглашения решения FOMC и публикации сопроводительного заявления. Американский регулятор дал спекулянтам то, что им было нужно, — конкретику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

ФРС по итогам заседания 19−20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25−2,5% годовых. Ухудшился прогноз по росту экономики США и инфляции в 2019 и 2020 гг. Сопроводительное заявление было мягким, нежели ожидали участники рынка.

Согласно точкам FOMC (dot plots), члены Федрезерва полагают, что ставки останутся на текущих уровнях до конца года и будут повышены один раз в 2020 году. Также ЦБ планирует завершить процесс сокращения баланса к концу сентября этого года.

На фоне общего ослабления американской валюты и роста нефтяных котировок курс доллара к рублю обвалился до 63,65 руб., курс евро — до 72,74. Рубль подорожал к евро в 2,5 раза меньше, чем к доллару. Это связано с резким укреплением единой валюты на глобальном валютном рынке.

Сегодня, 21 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,40%, до $68,50. До целевой зоны $69,37 осталось менее одного доллара. На открытии Мосбиржи стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля. Оно будет сдержанным, потому что после резких колебаний трейдеры и инвесторы сутки переваривают полученную информацию.

Цена остановилась на важном горизонтальном ценовом уровне 63,77 руб. Учитывая высокий спрос на ОФЗ, растущие нефтяные котировки и налоговый период, следующей целью для продавцов доллара станет уровень 63,25 руб., продавцов евро — 72,21 руб. Пока доллар находится в депрессии, рублю ничего не угрожает.

Читайте также: Доллар опустился ниже 64 рублей впервые с лета 2018 года