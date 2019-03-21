В РФ считают ущерб Крыму от Украины и от депутатов гражданам: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Украина исчерпала лимит «Майданов»;
- В Госдуме подсчитывают ущерб от аннексии Крыма Украиной;
- На годовщину Русской весны в Симферополе арестован первый президент Крыма;
- Ущерб гражданам от чиновников и депутатов предложили подсчитать в Госдуме;
- Федеральные министерства переезжают в «Москва-Сити».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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