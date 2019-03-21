Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета
Мадрид, 21 марта, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Параплан
Он рассказал, что летал с друзьями в горах региона Органия и во время полета увидел птицу. По его словам, это был стервятник, который пролетел в нескольких сантиметрах от него и чуть не врезался в параплан.
Колбек заявил, что пытался криком отогнать птицу подальше от своего транспортного средства, однако она пролетела мимо.
«Здорово делить с ними (с птицами — прим. ИА REGNUM ) воздушное пространство, даже если они иногда не понимают, что происходит», — заключил он.