Токио, 21 марта, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Переговоры с американским президентом Дональдом Трампом проведет в апреле японский премьер-министр Синдзо Абэ, пишет The Asahi.

内閣官房内閣広報室 Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Встреча пройдет в Вашингтоне в рамках официального визита Абэ. Это будет одна из трех запланированных встреч Абэ и Трампа до июня 2019 г.: вторая намечена на конец мая, когда Трамп побывает в Японии, третья — в июне, на саммите G20 в городе Осака (Япония).

Одним из вопросов апрельской встречи станут итоги переговоров Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Другая важная тема — торговое соглашение, инициированного Трампом.

Напомним, саммит G20 в Осаке 28—29 июня 2019 года. В 2020 году саммит G20 состоится в Саудовской Аравии.