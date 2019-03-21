Париж, 21 марта, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Штурмана военного французского самолета Rafale выбросило из кабины после взлёта, пишет Le Parisien.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель Rafale

Инцидент произошел днем 20 марту на французской военной базе Сен-Дизье. Штурман истребителя получил травмы спины, поскольку оказался выброшен на взлетную полосу после срабатывания катапульты.

Пилот тоже получил травмы: он посадил самолет, хотя и порезал при этом руки разбившимся стеклом кабины. Жизнь обоих военных вне опасности.