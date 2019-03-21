Вашингтон, 21 марта, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Риск заболеть раком пищевода у людей, которые пьют очень горячий чай и кофе, в два раза выше, чем у остальных, пишет Mirror.

Кофе

С таким утверждением выступают авторы исследования, которое проводилось на протяжении 13 лет с участием свыше 50 тысяч человек.

Выяснилось, что из этих людей онкологические заболевания гортани выявлены у 317 человек — в основном мужчин 60—70 лет.

Ученые в итоге установили, что 90% заболевших пили чай, разогретый до 90 °C. Любители чая при температуре 75 °C заболевали раком в 2,4 раза чаще, чем остальные. Аналогичные результаты — для любителей горячих кофе и какао.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным исследователей из Шаньдунского политехнического университета (Китай), одним из способов профилактики онкологических заболеваний являются короткие прогулки один или два раза в неделю.