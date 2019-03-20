* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 21 марта, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденной за связь с террористами Варвары Карауловой подано в суд, заявил ее адвокат Сергей Бадамшин в интервью РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Варварой Карауловой

Обращение подано в Вологодский городской суд: Караулова отбывает наказание в ИК-1 в Вологде.

Напомним, Караулова в декабре 2016 г. осуждена на четыре с половиной года заключения в колонии общего режима за связь с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Адвокаты подали апелляцию, но в марте 2017 г. Верховный суд России признал приговор справедливым.

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