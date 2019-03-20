Вашингтон, 21 марта, 2019, 01:10 — ИА Регнум. Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования так называемого «российского вмешательства» в выборы американского президента в 2016 году может быть опубликован, если этого хочет конгресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

«Я не возражаю. Я уже заявил палате представителей, что если они хотят, пусть общественность увидит доклад», — заявил он.

Ранее Общественное радио США заявило об окончании расследования по «российскому вмешательству». Радиостанция пришла к такому выводу после того, как команду спецпрокурора Мюллера покинули ключевые фигуры, принимавшие участие в расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта USA Today опубликовала результаты соцопроса, показывающего отношение американских граждан к расследованию Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве». Согласно данным опроса, половина американских избирателей поддерживают позицию Трампа о том, что расследование Мюллера является «охотой на ведьм».