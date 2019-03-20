Москва, 21 марта, 2019, 00:57 — ИА Регнум. В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт».

Vk.com Неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее

По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта. Один из посетителей разделся до нижнего белья возле одного из полотен, а после прогулялся в таком виде по Врубелевскому залу. Сообщается, что его тело было украшено рунами. В акции принимал участие также второй участник, он повесил на стену свою картину.

Акция попала на видео. Указано, что возмутителям спокойствия удалось уйти.

По информации ТАСС, сотрудницы музея вызвали полицию. Задержать хулигана не удалось, поскольку он быстро ушёл.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве частная галерея сообщила в полицию о краже пяти картин советских художников.