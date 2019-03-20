Москва, 21 марта, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Уголовное дело о клевете, содержащейся в СМИ, возбуждено по иску главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, пишет газета «Коммерсантъ».

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

Уточняется, что этим уголовным делом занимается специально сформированная группа дознания во главе с начальником московского УОД ГУ МВД подполковником полиции Павлом Миловановым.

Поводом к иску стали публикации, содержащие резкие обвинения в адрес Рогозина, размещенные интернет-ресурсом «Компромат-Урал» и информагентством «Руспресс».

Известно, что доменные имена интернет-ресурсов и оборудование находятся за рубежом. Поэтому в США и Нидерланды уже направлено поручение для проведения проверок по линии Интерпола в рамках уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рогозин 20 марта подал иск в Генпрокуратуру РФ о клевете и защите своих чести и достоинства.