Тирасполь, 21 марта, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Украина исключила находящийся в Приднестровье Молдавский металлургический завод из санкционного списка. Как сообщили «Новости Приднестровья», решение сегодня было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины

Aommz.com Молдавский металлургический завод

Санкции в отношении крупнейшего приднестровского предприятия были введены указом президента Украины от 21 июня 2018 года — одновременно с ограничениями в отношении сотен российских компаний и физических лиц. Санкции включают в себя блокирование активов и ограничение торговых операций.