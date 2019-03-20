Москва, 21 марта, 2019, 00:24 — ИА Регнум. Японская компания Takeda прекращает поставки в Россию трех лекарственных препаратов после апреля 2019 года. Об этом 20 марта сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Takeda.com

Речь идет о таких препаратах, как антидепрессант «Амитриптилин Никомед», противомикробный препарат «Метронидазол Никомед» и лекарство «Атенолол Никомед», которое применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Уточняется, что прекращение поставок связано с решением компании пересмотреть свой «продуктовый портфель», а также с необходимостью переоснастить производство.

В Takeda отметили, что в России достаточно зарегистрированных аналогов этих препаратов и никаких проблем не ожидается.