Москва, 20 марта, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал очередное расширение Украиной санкций в отношении России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Киев напринимал столько санкций — и против граждан России, и против европейцев, которые знают, что Крым — это не Украина, и даже тех, кто просто поёт, как Аль Бано, что все уже сбились со счёта», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что когда под санкциями находятся тысячи людей, они «лишаются смысла и превращаются в нонсенс».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о новых антироссийских мерах.

Под санкции Киева попали 848 физических и 294 юридических лиц, в том числе причастные к строительству Крымского моста и проведению выборов в Донецкой и Луганской народных республиках.