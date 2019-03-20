Москва, 21 марта, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 21 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, отсрочки по ипотечным платежам — так называемых ипотечных каникул, сообщает ИА REGNUM.

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Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. О необходимости подобных изменений заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.

Таким образом граждане смогут сохранить свое жилье, а кредит погасить позже, отмечал президент.

Срок и платежи

Граждане, взявшие ипотечные кредит, но попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут обратиться в банк для оформления льготного периода по погашению долга. Максимально возможный срок таких «каникул» — шесть месяцев. В течение этого времени заемщик может либо уменьшить свой ежемесячный платеж, либо вовсе «заморозить» платежи.

После окончания «ипотечных каникул» платежи и условия кредита будут теми, о которых гражданин и банк договаривались изначально. Между тем сумма, которую гражданин не уплатил в ходе каникул, будет также уплачена на первоначальных условиях договора — в этом случае срок кредита будет увеличен на срок взятых каникул.

Условия и критерии

Законопроект также четко устанавливает критерии, которым должен соответствовать гражданин, желающий оформить себе отсрочку платежей. Так, ипотечные каникулы могут быть выданы в случае, если ранее заемщик не требовал изменений кредитного договора. Кроме того, каникулы распространяются только на кредиты, взятые для покупки единственного жилья.

Вместе с тем заемщик может обратиться за отсрочкой платежей, только если он попал в трудную жизненную ситуацию. Поэтому законопроект прописывает пять критериев такого положения. Ипотечные каникулы могут получить зарегистрированные безработные граждане, индивидуальные предприниматели или работники, доход которых за месяц сократился более чем на 30%, инвалиды I или II группы, а также граждане, которые более двух месяцев числятся временно нетрудоспособными. Помимо этого, отсрочка платежей может выдаваться и гражданам, которые находились на иждивении заемщика, если он был их близким родственником, но умер.

Обратная сила ко второму чтению

Текущая версия законопроекта предполагает, что ипотечные каникулы коснутся только новых кредитов — то есть те граждане, которые сегодня уже платят ипотеку, не смогут воспользоваться возможностью отсрочки по платежам, если закон будет принят в текущем виде. Однако накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания правительства заявил, что считает необходимым распространить действие закона в том числе и на уже оформленные кредиты.

«По общему правилу закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона, но, к сожалению для нас, мы такой оговорки с вами не сделали, это отчасти и моя вина, и я не сделал такой оговорки, и люди восприняли это так, что каникулы будут распространяться на все, в том числе и выданные ранее ипотечные кредиты», — заявил Путин.

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Необходимость распространить нововведения и на тех, кто уже взял ипотеку, ранее также отмечали депутаты профильного комитета Госдумы по финансовому рынку в заключении на законопроект. В итоге депутаты планируют внести такую поправку в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

«Ипотечные каникулы будут распространяться и на все ранее выданные кредиты. Технологически это будет таким образом реализовано: в проекте постановления по принятию законопроекта в первом чтении будет специально это обговорено, будет внесен соответствующий пункт. Конкретизировано и внесено в законопроект это будет ко второму чтению», — заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам Совета Думы.