Москва, 20 марта, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Пётр Порошенко может попытаться сохранить за собой пост президента не на конкурентных выборах, а при помощи провокации, после которой будет введено военное положение. Такое мнение высказал председатель движения «Партия русских украинцев» Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель Порошенко.

Обещания Порошенко создать на Украине ракеты «значительной» дальности, которыми тот грозил России, не следует воспринимать всерьёз, считает Кот. Эти заявления лишь предвыборная агитация, призванная привлечь радикальных националистов на свою сторону. При этом ни одного своего обещания за пять лет действующий президент Украины так и не выполнил, не выполнит и это, уверен эксперт.

В то же время следует опасаться организованной провокации украинских властей, которую спишут на «российскую агрессию» и введут военное положение, которое даст основания Порошенко остаться на посту президента в обход честных выборов.

«Они пойдут на что угодно, чтобы остаться у власти. И Порошенко это сегодня демонстрирует. Когда он говорит, что возможна кровавая провокация со стороны Кремля, у меня идет холодок по коже. Потому что я понимаю, что Порошенко совершенно спокойно спровоцирует бойню, скажет, что напали агенты Кремля, чтобы ввести военное положение и остаться у власти», — отметил Кот.

Также участник ток-шоу назвал угрозы Порошенко в адрес России преступлением против украинского народа.

«Хочу обратить внимание, что он говорит, что ракеты строят теперь против России. Это же преступление против украинского народа. Это же как провоцировать своего брата, что ты можешь на него напасть», — рассказал Кот.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко объявил о том, что Украина приступает к разработке высокоточных ракет «увеличенного» радиуса действия.