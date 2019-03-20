Париж, 20 марта, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что для обеспечения порядка во время очередных акций «жёлтых жилетов» будут привлечены военные, 20 марта передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Согласно заявлению Макрона, во время предстоящих акций 23 марта военные будут обеспечивать охрану правительственных зданий и других значимых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции также рассматривают запрет на проведение акций протеста «жёлтых жилетов» на Елисейских полях и в центральных районах других городов страны.

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