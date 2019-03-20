Брюссель, 20 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Перенос даты выхода Великобритании из Европейского союза возможен на небольшой срок, заявил 20 марта журналистам глава Европейского совета Дональд Туск.

Туск Дональд

По его словам, коротка отсрочка Brexit может быть одобрена при условии, что парламент Соединённого Королевства поддержит соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Вместе с тем Туск признал, что надежда на организованный выход Великобритании из объединения становится всё более «слабой и иллюзорной».

Напомним, ранее сегодня Европейская комиссия выступила против переноса даты Brexit на 30 июня 2019 года, связав данный вопрос с намеченными на конец мая выборами в Европарламент.