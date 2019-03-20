Осло, 20 марта, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Норвегия поставила амбициозную задачу создать современнейшие военно-воздушные силы. В основе данного решения лежит закупка 52 американских истребителей пятого поколения F-35. В настоящее время страна уже получила девять боевых машин. Каждая из них в среднем обошлась в 160 миллионов долларов. Еще семь F-35 для Норвегии проходят тестирование перед отправкой из США.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

В своем интервью газете Aftenposten генерал-майор Тонье Скиннарланд, командующая ВВС Норвегии, заявила, что в 2025 году страны будет иметь одни из самых современных военно-воздушных сил. Однако она высказала и ряд опасений. Первая проблема — это нехватка пилотов, которая уже ощущается в настоящий момент.

Кроме того, обучение пилотов для управления F-35 стоит больших денег. Подготовка одного пилота обходится в 7 миллионов долларов. Есть также и другая проблема, нехватка технического персонала для обслуживания боевых машин этой марки. А данные специалисты также должны пройти обучение.

У истребителей F-35 очень высокие эксплуатационные расходы. По словам генерала, они составляют около 13 тысяч долларов в час.

В совокупности эти факторы могут привести к серьезному финансовому бремени даже для такой богатой нефтью страны как Норвегия, и, в конечном итоге, истребители F-35 Норвегии могут превратиться в музейные экспонаты.