Рим, 20 марта, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Сенаторы от «Движения 5 звезд», партнеров «Лиги» по коалиции, голосовали против. Сальвини поблагодарил их за поддержку и отметил, что все решения в правительстве принимаются совместно.

Руководители «Движения» доверили решать этот вопрос своим избирателям в ходе интернет-голосования. Избиратели проголосовали против привлечения Сальвини к ответственности, депутаты проголосовали аналогичным образом.

Министерский трибунал прокуратуры Катании в декабре 2018 года объявил о намерении возбудить уголовное дело против Сальвини по подозрению в совершении ряда преступлений в отношении мигрантов. По итальянским законам, решение должно было быть утверждено парламентом.

Трибунал (орган, имеющий право вести дела против руководителей государства) подозревает Сальвини в захвате 174 мигрантов. Речь идет об истории, случившейся в середине августа 2018 года: корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт с лодок нелегальных мигрантов до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится.

В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В прокуратуре квалифицировали действия Сальвини (руководившего операцией, как и всей миграционной политикой) как причастность к похищениям людей, незаконное лишение свободы, злоупотребление служебным положением и одновременно — преступное бездействие.

Сальвини заявил, что считает абсурдным намерение осудить его за то, что он препятствует незаконному бизнесу по перевозке в ЕС нелегальных мигрантов. Никаких изменений в миграционной политике правительства не последует, добавил он. В действиях прокуратуры он усматривает политический подтекст. Коллеги Сальвини по правительству, поддержали его, ограничение миграции является совместной программой правительства, заявили они.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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