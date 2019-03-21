Алжир, 21 марта, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Политическая нестабильность Алжира угрожает всему североафриканскому региону и может представлять дополнительный источник опасности для Европы. Почему положение дел в этой стране стало тревожным и каковы возможные последствия для нее самой и ее соседей, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Карпов.

Иван Шилов ИА REGNUM

19 марта 2019 г. глава МИД Алжира Рамтан Ламамра заявил, что президент страны Абдельазиз Бутефлика готов покинуть свой пост, однако принято им ранее решение в пятый раз выставить свою кандидатуру на выборах главы государства стало причиной массовых выступлений протеста, самых масштабных со времен «арабской весны» 2011 года. Действующему президенту Алжира 81 год, достойной замены ему не предлагают ни его команда, ни оппозиция, при этом у страны накопилась масса проблем, которые представляют серьезную угрозу. Противостояние с исламистами, проблема с берберским населением, которое требует большей автономии и, наконец, экономическая нестабильность — всё это делает внутриполитическую обстановку в Алжире крайне напряженной.

Проблемы Алжира длятся десятилетиями, в стране противостоят друг другу различные группы — влиятельные группы ратующих «за чистый ислам», сторонники арабизации страны, борцы за права берберов (которых в Алжире до 5 миллионов) — до сих пор гражданским и военным властям удавалось с большим или меньшим успехом восстанавливать общественное спокойствие, если одна из противоборствующих групп переходила к вооруженному или террористическому методам борьбы.

Добавляет опасений за судьбу страны и тот факт, что экономика ее находится в жесткой зависимости от конъюнктуры нефтегазового рынка, на долю углеводородов приходится 97% алжирского экспорта, и любые провалы здесь чреваты серьезными угрозами для бюджета. На таком фоне в последнее время возросла угроза, исходящая от джихадистских группировок, особенно связанных с международным терроризмом. Если же власть в Алжире серьезно пошатнется, это может обернуться для ЕС еще одним многомиллионным потоком беженцев из Северной Африки.

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