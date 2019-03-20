Москва, 20 марта, 2019, 17:33 — ИА Регнум. В рабочую группу Госдумы по оценке ущерба, нанесенного Украиной Крыму и Севастополю за период с декабря 1991 года по март 2014 года, войдут не только депутаты, но и учёные и специалисты Российской академии наук. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мы договорились на заседании совета о принципах формирования этой рабочей группы. Во-первых, туда в первую очередь войдут депутаты Госдумы, представители профильных комитетов, которых этот вопрос касается. После формирования этой части рабочей группы фракции посмотрят и, возможно, дополнительно кого-то предложат в состав этой рабочей группы (включить). Естественно, в эту рабочую группу войдут депутаты Крыма и Севастополя», — заявил Мельников.

Кроме того, по его словам, в рабочую группу также войдут представители экспертного сообщества.

«Мы, естественно, в существенной степени в этой работе будем опираться на ученых и специалистов, в первую очередь из РАН. Тех, кто всю жизнь глубоко изучает этот регион и которые могут нам представить объективные данные по всем вопросам, которые нас касаются», — заявил Мельников.

О намерении создать рабочую группу ранее заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Идею просчитать ущерб и урон, который был нанесен Крыму, пока он был в составе Украины, он озвучил в рамках расширенного заседания Совета Думы в Симферополе по случаю пятилетия воссоединения Крыма с РФ.

«Идею на самом деле очень позитивно восприняли и депутаты Госсовета Крыма, крымчане, и депутаты всех фракций Госдумы, которые были на этом совместном заседании. И сегодня это было единодушно поддержано на пленарном заседании Госдумы», — отметил Мельников.

Вместе с тем парламентарии уже начали собирать факты и данные относительно ущерба полуострову. Например, по Артеку.

«На самом деле Артек в 2014 году был в таком состоянии, что я не знаю, какое приличное слово подобрать. Фактически в полуразрушенном состоянии. И за короткое время, за три года, благодаря тем усилиям, которые были в этом направлении предприняты, он фактически возродился вновь, так сказать, полностью восстановлен, его развитие продолжается… Я специально запросил эти цифры — с 2015 по 2020 год, поскольку бюджет утвержден до 2020 года, — только из федерального бюджета на восстановление и нормальное функционирование Артека выделено 29,7 млрд рублей. Вот пример того, в каком состоянии был данный объект принят, получен, и в каком состоянии он находится сейчас», — указал Мельников.