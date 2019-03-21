Берлин, 21 марта, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Грамота Петра Первого от 1708 года о постановке митрополита Иосафа (Краковского) на Киевскую митрополию была возвращена Германией Украине. И хотя украинский посол в Германии Андрей Мельник проявил недюжинные способности к увязыванию исторических событий с современными инициативами своего начальства (пресловутым томосом), намек Берлина продемонстрировал тонкий немецкий юмор. О чём шла речь в переданном историческом документе и почему его возвращение можно считать весьма своевременным, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Митрополит Киевский и Галицкий и всея Малыя Руси Иоасаф (Кроковский)

«Томос-тур» президента Украины с треском провалился, не принеся ему тех электоральных дивидендов, на которые он так рассчитывал. Соответственно и украинское этноправославие, попытавшееся оформить себя в форме соответствующей «церкви» (ПЦУ), чувствует себя не столь блестяще, как это предполагалось изначально.

Митрополит же Иосаф, поставленный Петром, в числе прочего прославлен своим участием в анафематствовании Мазепы, которого нынешнее руководство Украины поднимает на щит как героя. Кроме того, Германия, прекрасно осознавая, что конструкторы нынешнего украинского православия сидят в Вашингтоне, сигнализируют Киеву о своем нежелании иметь в Восточной Европе еще один очаг нестабильности, чему и ПЦУ, и томос могут способствовать, разжигая религиозную рознь на территории Украины.

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