Москва, 20 марта, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Безработица среди взрослых и зависимость сродни наркотической среди детей — вот главные итоги, к которым может привести проект «Московская электронная школа», сообщила 20 марта корреспонденту ИА REGNUM профессор Саратовского государственного университета, доктор философских наук Вера Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

«Чтобы пользоваться электронными средствами обучения, у человека должен быть определённый уровень знаний. Вряд ли это можно делать детям. Точно нельзя этого делать в младших классах, возможно, что и в старших», — уверена эксперт.

Применение планшетов и других гаджетов в раннем возрасте с большой долей вероятности приведёт к цифровой зависимости. Аналогичного мнения придерживается и Всемирная организация здравоохранения, которая назвала интернет-зависимость «наркоманией XXI века», отметила Афанасьева.

Помимо этого, компьютерные программы и цифровые технологии никогда не смогут заменить настоящего педагога с его опытом и заботой о детях.

«Школа даёт не только знания, но и воспитание, а это будет утрачено, педагог нивелируется, и ребёнок остается один на один и с электронным пространством. Это не улучшает и здоровье детей, если он вместо того, чтобы смотреть в книгу или слушать учителя, смотрит в экран. Негативных последствий много, а положительных — ни одного», — отметила профессор.

МЭШ сулит проблемы и взрослым. Со временем переход на цифровые технологии сделает учителей ненужными, что приведёт их к безработице. Оставшиеся работники образования будут в основном заниматься не педагогикой, а заполнением форм различных баз данных, например, электронных портфолио учеников, обслуживая систему.

«Я много разговаривала с учителями, и крайней редко, чтобы школьные или университетские портфолио кто-то хвалил. Это нужно для чиновников, чтобы изобразить деятельность. На это тратят силы, которые необходимы для образования. Я считаю, что это сделано ради какой-то моды, может, ради подражания западным образцам. Это не приносит результатов, на которые рассчитывают», — сказала профессор.

Возможную пользу она видит лишь от использования электронного дневника.

Дети, ради того, чтобы портфолио выглядело более впечатляющим, будут вынуждены активно участвовать в олимпиадах и конкурсах, однако не всем дано хорошо проявлять себя на таких интеллектуальных соревнованиях.

«На эту «мышиную возню» тратится огромное количество времени, которое можно было потратить на образование. Я противник этой системы. То, что уже лет 15 происходит в нашем образовании, когда появляются очередные новшества, все хватаются за них, заставляют заниматься, а потом отменяют, — в этом мы существуем. Все преподаватели придавлены ворохом начинаний, которые никак не проверены, ни с медицинской, ни с педагогической точки зрения. Это приказы сверху, которые ничем не обоснованы и нужны, чтобы освоить деньги. Причина в том, чтобы изобразить деятельность и освоить бюджет», — отметила профессор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство участников голосования на сайте Минпросвещения РФ выступили за использование печатных учебников.