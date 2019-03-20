Безработица и «наркомания XXI века» — профессор о результатах МЭШ
Москва, 20 марта, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Безработица среди взрослых и зависимость сродни наркотической среди детей — вот главные итоги, к которым может привести проект «Московская электронная школа», сообщила 20 марта корреспонденту ИА REGNUM профессор Саратовского государственного университета, доктор философских наук Вера Афанасьева.
«Чтобы пользоваться электронными средствами обучения, у человека должен быть определённый уровень знаний. Вряд ли это можно делать детям. Точно нельзя этого делать в младших классах, возможно, что и в старших», — уверена эксперт.
Применение планшетов и других гаджетов в раннем возрасте с большой долей вероятности приведёт к цифровой зависимости. Аналогичного мнения придерживается и Всемирная организация здравоохранения, которая назвала интернет-зависимость «наркоманией XXI века», отметила Афанасьева.
Помимо этого, компьютерные программы и цифровые технологии никогда не смогут заменить настоящего педагога с его опытом и заботой о детях.
«Школа даёт не только знания, но и воспитание, а это будет утрачено, педагог нивелируется, и ребёнок остается один на один и с электронным пространством. Это не улучшает и здоровье детей, если он вместо того, чтобы смотреть в книгу или слушать учителя, смотрит в экран. Негативных последствий много, а положительных — ни одного», — отметила профессор.
МЭШ сулит проблемы и взрослым. Со временем переход на цифровые технологии сделает учителей ненужными, что приведёт их к безработице. Оставшиеся работники образования будут в основном заниматься не педагогикой, а заполнением форм различных баз данных, например, электронных портфолио учеников, обслуживая систему.
«Я много разговаривала с учителями, и крайней редко, чтобы школьные или университетские портфолио кто-то хвалил. Это нужно для чиновников, чтобы изобразить деятельность. На это тратят силы, которые необходимы для образования. Я считаю, что это сделано ради какой-то моды, может, ради подражания западным образцам. Это не приносит результатов, на которые рассчитывают», — сказала профессор.
Возможную пользу она видит лишь от использования электронного дневника.
Дети, ради того, чтобы портфолио выглядело более впечатляющим, будут вынуждены активно участвовать в олимпиадах и конкурсах, однако не всем дано хорошо проявлять себя на таких интеллектуальных соревнованиях.
«На эту «мышиную возню» тратится огромное количество времени, которое можно было потратить на образование. Я противник этой системы. То, что уже лет 15 происходит в нашем образовании, когда появляются очередные новшества, все хватаются за них, заставляют заниматься, а потом отменяют, — в этом мы существуем. Все преподаватели придавлены ворохом начинаний, которые никак не проверены, ни с медицинской, ни с педагогической точки зрения. Это приказы сверху, которые ничем не обоснованы и нужны, чтобы освоить деньги. Причина в том, чтобы изобразить деятельность и освоить бюджет», — отметила профессор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство участников голосования на сайте Минпросвещения РФ выступили за использование печатных учебников.