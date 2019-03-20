Москва, 20 марта, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Мощнейшую поддержку нефтяным котировкам оказала новость Американского института нефти по запасам нефти, которая вышла в отрицательном значении, остановка произошла возле уровня $67 по марке Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня, 20 марта, в 17:30 по мск выйдет статистика от министерства энергетики США по коммерческим запасам сырой нефти, эта новость и будет определять дальнейшее движение цены.

«Если новость выйдет с отрицательным знаком, то уровень в $70 за баррель нефти не за горами, если в положительном, то при пробитии уровня $67 за баррель по марки Brent возможен сильнейший импульс цен вниз в область $65−63 за баррель», — считает эксперт.

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