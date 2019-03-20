Иерусалим, 21 марта, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Решение Армении о расширении существующих рамок дипломатического представительства и открытии своего посольства в Израиле может стать началом качественно нового этапа в отношениях двух стран. В чём причина столь вялого состояния, в котором пребывали армяно-израильские отношения до сего времени, и что бы могло их улучшить, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Григорий Чернецов. Вид Иерусалима с Елеонской горы. 1863

И Израиль, и Армения населены одними из старейших народов мира и сохраняют память о древнейших государственных системах в человеческой истории. Но и армяне, и евреи неоднократно теряли независимость на протяжении своего существования. История же последних десятилетий чревата поразившими отношения между двумя странами дипломатическими неувязками.

В своем противостоянии с Ираном Израиль много сил отдал налаживанию торгового и стратегического сотрудничества с Азербайджаном, предполагая противопоставить его своему восточному соседу. Но, преследуя эту цель, Израиль получил объяснимый «довесок» в виде неприятия такого союза со стороны Армении. Тем не менее крепость и глубину азербайджано-израильского сотрудничества зачастую склонны преувеличивать, Азербайджан в ООН всегда голосует против Израиля, занимая ту же сторону, что и арабские страны или Иран. Баку требует от Израиля создания палестинского государства и поддерживает те же претензии, которые существуют чуть ли не с момента образования самого Израиля. Но в том, что касается армяно-израильского взаимодействия, нынешняя обстановка (которая включает ослабление иранского влияния) может способствовать сближению между Израилем и Арменией.

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