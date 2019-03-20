Нью-Дели, 20 марта, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Далай-лама XIV пообещал, что следующая реинкарнация будет родом из Индии. Об этом 19 марта сообщило индийское новостное издание «Джагран» со ссылкой на интервью лидера тибетских буддистов.

Christopher Michel Далай-лама

Далай-лама XIV предупредил, что после его смерти руководство Китая попытается сделать новым духовным лидером Тибета своего ставленника. Он также подчеркнул, что новый далай-лама «беспокоит КНР куда больше, чем действующий». Далай-лама XIV заявил, что ложные духовные наставники не смогут добиться почитаем и уважения со стороны тибетцев.

Сообщается также, что министерство иностранных дел КНР прокомментировало заявление лидера буддистов Тибета. В МИД Китая сообщили, что новому далай-ламе придётся «соблюсти существующие религиозные предписания и исторические традиции» и обратиться к правительству КНР для «одобрения наследования».