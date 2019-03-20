Барнаул, 20 марта, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Олег Хорохордин назначен врио губернатора Республики Алтай на фоне скандального заявления руководства «Сбербанка» (основной инвестор в республике) о провале теперь уже бывшим губернатором Александром Бердниковым туристического сезона и понуждении местных властей в вопросах строительства горнолыжного курорта «Манжерок», отметила алтайский редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Сайт правительства Республики Алтай Экс-глава Республики Алтай Александр Бердников

Напомним, ровно за неделю до отставки губернатора Республики Алтай Александра Бердникова в интернете появилась видеозапись выступления заместителя правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова на инвестиционном форуме в Сочи, состоявшемся ещё в феврале 2019 года. В частности, топ-менеджер «Сбербанка» поведал о том, что в администрации Республики Алтай руководство банка несколько часов «мордовали угрозами», заставляя «подписать в свою карманную компашку там какого-то родственника бывшего — министра имущественных отношений».

В своей речи Станислав Кузнецов публично попросил губернатора «извиниться перед своими людьми за то, что он со своей командой виноват в том, что не сделал элементарную работу и в регионе сорван туристический сезон».

«Уже тогда возникло подозрение, что раз инвестиционный форум проходил в Сочи 14 и 15 февраля 2019 года, а данная запись получила распространение только сейчас, то объяснение происходящему, скорее всего, лежит в плоскости новых слухов о предстоящей отставке алтайского губернатора-долгожителя Александра Бердникова, и эта история может быть выгодна тем, кто добивается назначения «своего человека», — отметила Светлана Шаповалова.

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По её словам, несмотря на то, что назначенный врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин является уроженцем Алтайского края, земляки пока неохотно комментируют его назначение. К примеру, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин так и сказал: «Пока промолчу», — хотя и высказал предположение, что новый назначенец может быть «из команды Чубайса».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, вместо заявившего сегодня, 20 марта, о своей добровольной отставке Александра Бердникова, временно руководить Республикой Алтай президентским указом назначен уроженец Алтайского края, председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин.