Москва, 20 марта, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Вводимые Банком России ограничения деятельности организаций на рынке микрокредитования абсолютно оправданны как с точки зрения морально-этических соображений, так и сточки зрения долгосрочного макроэкономического благополучия страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Немного абстрагируясь от текущей ситуации, сложно представить, что в социально ориентированном государстве могут вполне законно не только существовать, но и активно развиваться организации, которые кредитуют граждан под сотни процентов годовых.

«Любой кредит для физического лица, даже под средние по банковской отрасли ставки, это итак игра с существенным отрицательным математическим ожиданием. А в российских реалиях без внятных экономических перспектив, в условиях падения реальных доходов, да еще и под сотни процентов годовых эта игра практически без шансов ведет к финансовой катастрофе для большого количества российских граждан», — считает эксперт.

Поэтому ограничительные действия ЦБ России в отношении МФО это хоть и запоздалая, но совершенно точно необходимая защитная реакция. А промедление регулятора при введении ограничений однозначно еще не раз «аукнется» и для той части граждан, которые уже успели «подсесть» на эту микрофинансовую иглу и, возможно, станут клиентами незаконных схем займа.

«Аукнется это и для самих МФО, которые в слишком благоприятных условиях что называется «расплодились», а теперь с учетом новых ограничений под риском закрытия оказалось до половины таких организаций. И конечно, это аукнется для российских властей, которые наверняка в перспективе ближайших лет получат рост недовольства «подсевшей» части граждан, снижение их покупательной способности и загруженность судебной системы из-за роста числа дел по банкротству физических лиц, и различного рода незаконных схем кредитования», — пояснил Быков.

Было бы замечательно ввести подобные ограничения и для коммерческих банков, которые чрезмерно и навязчиво наращивают кредитование россиян, но для этого потребовалась бы слишком большая политическая воля. Хотя осознание того, что российские банки, если их не ограничить, могут перейти опасную черту, судя по последним заявлениям властей, уже точно появляется.

«Так что ближайшее будущее МФО в России — это сокращение и консолидация сектора, уход в нишу, которая коммерческим банкам по большому счету неинтересна, а также стремительное наращивание операционной эффективности выживших микрофинансовых организаций, прежде всего за счет перенесения бизнеса в онлайн», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Национального рейтингового агентства (НРА), ограничения для микрофинансовых организаций (МФО), вводимые в России Центробанком с конца 2018 года, повысят процент вынужденных отказов в микрозаймах.

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