Горно-Алтайск, 20 марта, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай президент РФ Владимир Путин назначил Олега Хорохордина, говорится на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Олег Хорохордин

Сегодня, 20 марта, президент РФ провёл с ним встречу.

Хорохордин — участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Добавим, назначенный днём ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер также прошёл обучение по этой программе. Среди других выпускников — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Омской области Александр Бурков, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Новосибирской области Андрей Травников, врио губернатора Курской области Роман Старовойт и другие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 марта, стало известно, что ушел в отставку Александр Бердников, возглавлявший Республику Алтай в течение 13 лет.

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