Москва, 20 марта, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Евразийский союз пришёл в движение — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что решил сложить полномочия. На протяжении всего срока правления Елбасы был последовательным сторонником евразийской интеграции, надежным партнером и другом России. Именно благодаря ему на свете появились Евразийский союз и идея единой евразийской валюты. В своей внутренней политике он обеспечивал многонациональному Казахстану мир и согласие, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

По его мнению, относительно экономики Казахстан, наверное, самая успешная страна СНГ — уровень жизнь сопоставим с Россией, а экономики похожи, как две капли воды. Главный успех Назарбаева — это, конечно, нефтянка. Динамика добычи за годы независимости впечатляет. Если в 1992 году в год было добыто 25,8 млн тонн, то в 2018 году добыча нефти в Казахстане составила 87 млн тонн.

«В основном рост отрасли происходит за счет открытия месторождения Кашаган, увеличения оценки запасов на Тенгизе, а также масштабной работы всей геологической отрасли Казахстана. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности вырос с 1993 года по настоящий момент в 4,5 раза.

Уровень безработицы сокращен почти в три раза с 1992 года и по настоящий момент, а с 2004 года по 2019 год включительно — в два раза, с 9,75% до 4,9%», — привел цифры эксперт.

Последнее время в России часто критиковали Назарбаева за переход на латиницу, забывая, что она часто использовалась у тюркских народов. Каким будет курс нового президента, сказать сложно, новая метла всегда устанавливает свои новые порядки. Тенге однозначно ждет волатильность, глобальные спекулянты временно будут рассматривать казахстанскую валюту как валюту с политическим риском.

«Для России Казахстан важнее Украины и Белоруссии, вместе взятых. Однако пока политику Кремля предсказать также достаточно сложно. Фундаментальный риск — исламисты, их террористические спящие ячейки. Однако, в Астане сильные спецслужбы, а граждане в целом исповедуют светский ислам или традиционное для тюрков тенгрианство», — высказал свое мнение Разуваев.

Назарбаев продолжит работу в девятиэтажном «Назарбаев центре»

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Согласно законодательству республики, полномочия президента временно переходят главе сената Казахстана.

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