Москва, 20 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Отставка Нурсултана Назарбаева означает тектонические изменения в конфигурации власти в Казахстане. Происходящие процессы с особым вниманием рассматривают и в России, так как проекции возникают самопроизвольно. Назарбаев понял, что Казахстану нужны новые импульсы для развития, и принял решение уйти, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Уход Елбасы венчает его богатую и успешную политическую карьеру. Думаю, большинство населения Казахстана позитивно воспримут это решение, а сам Елбасы уже вошел в историю. Предполагается, что одной из основных причин отставки было состояние здоровья.

При этом не нужно воспринимать нового главу государства Касым-Жомарта Токаева как пассивного проводника идей Назарбаева. Он сделал немало для того, чтобы занять этот пост. Политика — это всегда сфера возможного. Многие говорят о том, что он близок к Китаю, но для России это тоже достаточно благоприятный вариант. По крайней мере в Москве так считают», — пояснил эксперт.

Назарбаев запомнится российским гражданам как мудрый и конструктивно мыслящий политик, ориентированный на развитие взаимовыгодных (подчеркну, именно взаимовыгодных) процессов евразийской интеграции и сохранение межнационального согласия в Казахстане. Очень важно, что права русскоязычного населения в стране при Назарбаеве соблюдались, и он выступал гарантом межнационального согласия.

«Мне трудно оценивать своевременность решения, однако, полагаю, оно верное. Полагаю, от этого решения выиграет и Казахстан, и Нурсултан Назарбаев, который войдет в историю как национальный лидер», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Согласно законодательству республики, полномочия президента временно переходят главе сената Казахстана.

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