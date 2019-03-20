Москва, 20 марта, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Нефтяные котировки уже несколько дней находятся на рубеже в районе $67,70 за баррель по Brent. Это очень сильный уровень годовых максимумов цены. Причём давление вверх ощущается сильнее, поскольку растущему тренду способствуют важные обстоятельства, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Страны ОПЕК + явно перехватили инициативу у американских сланцевиков во влиянии на котировки. На встрече альянса в Баку на текущей неделе была подтверждена приверженность курсу на сокращение добычи, по крайней мере, до конца полугодия. Такая политика даёт свои плоды», — считает эксперт.

Последнее по времени подтверждение этого — сегодняшние данные (20 марта) о снижении запасов в США на прошедшей неделе на 2,1 млн баррелей от Американского института нефти (API). Если они подтвердятся сегодня официальной статистикой, то это будет первое в 2019 г. двухнедельное сокращение запасов, что поддерживает цены. В случае же меньшего сокращения или даже роста запасов, что прогнозируется экспертами, цена может отойти от текущих максимумов вниз.

«20 марта ещё одним важнейшим событием, в том числе и для рынка нефти, станет заседание ФРС с обозначением перспектив кредитно-денежной политики и процентных ставок финансовых рынков. В зависимости от исхода указанных факторов котировки Brent в течение дня способны колебаться в диапазоне $66,70—68,30», — полагает Гойхман.

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