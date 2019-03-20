Бразилиа, 20 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Если бразильские элиты и граждане страны сделают выбор в пользу статуса сателлита США, они тем самым откажутся от собственного суверенитета и выберут вторичность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 марта, комментируя заявления президента США о возможности вступления Бразилии в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия может вступить в альянс. США готовы признать Бразилию своим ведущим партнеров из числа тех, кто не входит в НАТО, отметил также американский президент. Основной темой беседы Трампа и Болсонару была возможная военная операция против Венесуэлы.

«Над идеей Дональда Трампа сделать Бразилию членом НАТО можно смеяться, и она действительно выглядит чрезмерно эпатажной, но одновременно она отражает неприятную для России реальность: Бразилия больше не является нашим стратегическим партнёром по БРИКС — объединению Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, основанному в 2006 году с целью защиты их экономических и политических интересов перед лицом американского глобального диктата. БРИКС будет, условно говоря, «хромать» на целый континент — Латинскую Америку. Между тем до 2016 года это объединение развивалось динамично, что позволило на саммите того года включить в число его задач ни много ни мало задачу совершенствования архитектуры глобального управления.

Теперь Бразилия станет «главным стратегическим союзником из числа государств, не входящих в НАТО». Это реальность, которой нам и нашим партнёрам по БРИКС надо открыто смотреть в глаза.

Понятно вместе с тем, что речь идёт о поражении относительном, это не трагедия, к России, Китаю, Индии продолжают тянуться многие страны по всему миру. Надо просто сделать соответствующие выводы.

Что же касается бразильских элит — экономической, политической, военной, — а также граждан этой страны, то они делают сейчас серьёзный выбор. Это выбор между самостоятельным статусом в числе крупнейших государств планеты, поставивших задачу отстаивать свой государственный суверенитет и суверенитет других государств перед лицом американской линии на его уничтожение, и категорией «одного из 18» ближайших сателлитов США. Уверен, что будущее развитие событий покажет ошибочность их сегодняшнего решения в пользу вторичности», — отметил Михаил Демурин.