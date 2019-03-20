Москва, 20 марта, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Страна испытывает кадровый голод и чтобы его решить, необходимо ввести жёсткое регулирование миграционных потоков в зависимости от региона и потребностей сферы деятельности компании. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Необходимо повышать престиж трудовых профессий», — отметил Нилов.

В Казани пройдёт международный форум World Skills на эту тему, в котором РФ будет принимать участие уже в шестой раз, указал он.

«Сегодня мы испытываем кадровый голод и предприятия вынуждены эту проблему кадрового голода решать, в том числе привлекая иностранную рабочую силу. А потом мы получаем всплеск негативных последствий: и преступность, и наркотики, и болезни, и прочее», — заявил Нилов.

По его словам, такие негативные последствия неизбежны при миграции, особенно если она незаконна.

«Мы считаем, что для решения вопроса, связанного с рынком труда, необходимо вводить жёсткое регулирование миграционных потоков — только по запросу и только по потребностям, в зависимости о сферы и от региона», — отметил Нилов.

Широкий резонанс вызвали события в Якутске. Совершенное преступление в городе повлекло обсуждение в соцсетях, прошел стихийный митинг, где осуждалась миграционная политика. Власти встретились с жителями республики.