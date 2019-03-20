Соледар, ДНР, 20 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики выпустили 172 единицы боеприпасов в ходе 16 обстрелов территории ДНР, сообщили 20 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

На горловском направлении ВСУ выпустили десять мин калибра 82 мм, а также применили вооружение БМП.

На донецком направлении украинские силовики выпустили три 82-мм мины, применили вооружение БМП, а также гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано семь взрывов мин калибра 82 мм, применение гранатомётов АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Октябрь, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате обстрелов повреждения получили четыре дом в посёлке Гольмовский. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 253 единицы боеприпасов в ходе семи обстрелов.

Читайте также: ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня — СЦКК

С 8 марта в Донбассе должно было начаться «весеннее перемирие», однако ВСУ нарушили договорённости спустя несколько часов после его объявления и продолжают регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.