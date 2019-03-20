Астана, 20 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В Казахстане состоится внеочередная аттестация сотрудников полиции. Соответствующий указ подписал 20 марта первый президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В рамках указа будет создана высшая аттестационная комиссия при президенте Казахстана по проведению внеочередной аттестации. Назарбаев поручил своей администрации и МВД республики провести аттестацию до 1 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в настоящее время первостепенной задачей для МВД республики является проведение аттестации полицейских. За счет сокращения штата планируется повысить заработную плату сотрудникам полиции.