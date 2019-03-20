Астана, 20 марта, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Прекращены полномочия президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соответствующее постановление приняла центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики в связи с предстоящим назначением Касым-Жомарта Токаева исполняющим обязанности президента республики, сообщили 20 марта на сайте ЦИК Казахстана.

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Во время заседания ЦИК рассматривались вопросы о досрочном прекращении полномочий президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, о прекращении полномочий депутата Сената Токаева и переходе полномочий президента от Назарбаева к Токаеву. Комиссия также приняла постановление о досрочном прекращении полномочий председателя Сената республики Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Согласно законодательству республики, полномочия президента временно переходят главе сената Казахстана.