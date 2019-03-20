Москва, 20 марта, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

До середины третьей декады марта в столице будет дождливо. Осадков станет меньше 25 марта. С 21 марта по ночам ожидаются заморозки, что приведет к гололеду. Днем воздух прогревается до +7 градусов, но называть такую погоду полноценной весной рано, пояснил синоптик.

«Однако поворот на весну уже произошел», — рассказал Вильфанд «Российской газете».

В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля. Температура повысится до +13…+15 градусов.

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