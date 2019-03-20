Большинство южнокорейцев поддерживают курс на сотрудничество с КНДР
Сеул, 20 марта, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Большинство граждан Южной Кореи положительно относятся к восстановлению экономического сотрудничества с Северной Кореей. Так, более 60% выступили за возобновление работы межкорейских проектов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на результаты исследования, проведённого Советом по объединению Кореи.
Эксперты опросили 1000 совершеннолетних граждан на предмет того, поддерживают ли они возвращение в эксплуатацию Кэсонского промышленного комплекса и туристического кластера в горах Кымган. 62,4% ответили на вопрос утвердительно. По мнению респондентов, это позволит улучшить отношения между двумя странами, внесёт значительный вклад в экономики Южной и Северной Кореи и станет важным этапом в ядерном разоружении КНДР.
Сеул активно выступает в поддержку межкорейских проектов, однако их возобновление и реализация новых невозможны из-за санкций Совета Безопасности ООН. Более половины граждан Южной Кореи (54%) поддерживают снятие санкций или их ослабление, однако США, от которых во многом зависит это решение, требуют прежде всего проведения полного и необратимого ядерного разоружения.