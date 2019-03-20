Сеул, 20 марта, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Большинство граждан Южной Кореи положительно относятся к восстановлению экономического сотрудничества с Северной Кореей. Так, более 60% выступили за возобновление работы межкорейских проектов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на результаты исследования, проведённого Советом по объединению Кореи.

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Эксперты опросили 1000 совершеннолетних граждан на предмет того, поддерживают ли они возвращение в эксплуатацию Кэсонского промышленного комплекса и туристического кластера в горах Кымган. 62,4% ответили на вопрос утвердительно. По мнению респондентов, это позволит улучшить отношения между двумя странами, внесёт значительный вклад в экономики Южной и Северной Кореи и станет важным этапом в ядерном разоружении КНДР.

Сеул активно выступает в поддержку межкорейских проектов, однако их возобновление и реализация новых невозможны из-за санкций Совета Безопасности ООН. Более половины граждан Южной Кореи (54%) поддерживают снятие санкций или их ослабление, однако США, от которых во многом зависит это решение, требуют прежде всего проведения полного и необратимого ядерного разоружения.