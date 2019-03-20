В Москве выделено ещё пять стартовых площадок для реновации
Москва, 20 марта, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Москве в программу реновации жилья дополнительно включено ещё пять новых стартовых площадок для переселения граждан их пятиэтажек, сообщается на сайте Стройкомплекса.
Дополнительные площадки позволят построить почти 60 тыс. кв. метров жилья и переселить из девяти старых пятиэтажек более 2,2 тыс. человек.
Пять новых площадок расположены в четырех округах Москвы и пяти районах: Лосиноостровский (СВАО), Кузьминки и Текстильщики (ЮВАО), Бирюлево Восточное (ЮАО) и Академический (ЮЗАО).
Строительство домов на новых площадках планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве идет переселение из 50 включенных в программу реновации домов в 33 стартовых дома. Шесть домов из них уже расселены, четыре снесены.
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