Москва, 20 марта, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Москве в программу реновации жилья дополнительно включено ещё пять новых стартовых площадок для переселения граждан их пятиэтажек, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Дополнительные площадки позволят построить почти 60 тыс. кв. метров жилья и переселить из девяти старых пятиэтажек более 2,2 тыс. человек.

Пять новых площадок расположены в четырех округах Москвы и пяти районах: Лосиноостровский (СВАО), Кузьминки и Текстильщики (ЮВАО), Бирюлево Восточное (ЮАО) и Академический (ЮЗАО).

Строительство домов на новых площадках планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве идет переселение из 50 включенных в программу реновации домов в 33 стартовых дома. Шесть домов из них уже расселены, четыре снесены.

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