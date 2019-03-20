Приштина, Сербия, 20 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не собирается сокращать свое военное присутствие в Косово, а также не собирается отзывать миссию KFOR. Столтенберг заявил, что задачей НАТО в Косово является защита людей.

Солдаты НАТО в Косово

Напомним, KFOR — Силы для Косово, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово. Были введены в Косово 12 июня 1999 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, генерал прокомментировал также бомбардировки Сербии силами НАТО в 1999 году. По его словам, перед НАТО стояла «задача положить конец войне и гуманитарной катастрофе и в то же время предотвратить жертвы среди мирного населения».

«Я прекрасно понимаю, что миссия НАТО остаётся болезненной темой в Сербии. И я не требую, чтобы сербы забыли то, что произошло в 1999 году, я хочу только, чтобы Сербия и НАТО сотрудничали в будущем», — заявил Столтенберг.

Командующий военной базой американского контингента KFOR в Косово «Кэмп-Бондстил», полковник Рой Макарег также заявил, что KFOR продолжит выполнение миссии, возложенной на нее резолюцией 1244 Совбеза ООН.