Москва, 20 марта, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Министерство обороны России на своей странице в Twitter опубликовало видео перелета главы оборонного ведомства Сергея Шойгу в Сирию.

Цитата видео Министерство обороны России на своей странице в Twitter Полет

Отмечается, что во время перелета над территорией САР борт главы Минобороны РФ сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим.

https://twitter.com/mod_russia/status/1108097172883623936

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу прибыл в Дамаск 19 марта с рабочим визитом. Министр обороны РФ обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом борьбу с международным терроризмом, обеспечение безопасности и послевоенное урегулирование в регионе.

Кроме того, глава Минобороны передал сирийскому лидеру послание от президента России Владимира Путина.