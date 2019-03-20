Луганск, 20 марта, 2019, 07:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики двенадцать раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв семь населённых пунктов на территории ЛНР, заявили 20 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе посёлков Желобок, Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Логвиново, Молодёжное, Сокольники и Фрунзе.

ВСУ применили миномёты калибра 82 мм, выпустив в общей сложности 155 мин, а также миномёты калибра 120 мм — 40 мин.

Украинские силовики активно использовали вооружение БМП, а также гранатомёты СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Со стороны посёлка Луганское в направлении Логвиново украинские силовики выпустили одну управляемую противотанковую ракету.

В результате обстрелов погибли два военнослужащих Народной милиции ЛНР, ещё двое получили ранения. Жертв среди мирного населения нет, данные о разрушениях гражданской инфраструктуры уточняются.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ЛНР около 140 единиц боеприпасов. По уточнённым данным, в результате обстрелов повреждения получили два жилых дома в посёлке Голубовское.

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