Астана, 20 марта, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Стало известно содержание телефонного разговора, который 19 марта провели президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Подробности переговоров сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Читайте также: Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий

Стало известно, кто заменит Назарбаева на посту президента Казахстана

Так, уточняется, что главы государств обсудили решение, принятое казахским лидером в связи с прекращением исполнения полномочий президента Республики Казахстан с 20 марта 2019 года.

«Президенты договорились о дальнейшем продолжении регулярных связей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее о проведённом телефонном разговоре лидеров двух стран перед объявлением Назарбаева об уходе с занимаемого поста сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако подробностей и содержания беседы он не уточнял.

Также в сюжете: Лидеры Таможенного союза сожалеют о решении Назарбаева уйти в отставку

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к нации сообщил о своём решении покинуть пост главы государства, который он занимал с 1990 года. Временно исполняющим обязанности руководителя страны до проведения выборов назначен спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.