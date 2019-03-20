Москва, 20 марта, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по евро завершились 19 марта небольшим ростом. На вчерашних торгах цены на нефть продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику. На торгах в Европе цена повышалась до $68,18, в Штатах — понижалась до $67,28, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Резервуары с нефтью

Сегодня, 20 марта, с утра баррель Brent стоит $67,56. Нефтяной рынок находится в данный момент в стадии коррекции из-за растущего курса доллара. Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.

Согласно последним данным, запасы нефти в Штатах за последнюю неделю сократились на 2,133 млн баррелей. Также сократились запасы бензина и дистиллятов. Теперь внимание трейдеров направлено на данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы министерством торговли в среду в 17:30 по мск. Ожидается, что запасы выросли на 2 млн баррелей.

Область $68,15 выступает сопротивлением. Если минэнерго США в своем отчете отразит сокращение запасов нефти, то сопротивление будет пройдёно и сегодня можно будет увидеть цену на отметке $69 за баррель.

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