Москва, 20 марта, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 19 марта закрылись небольшим ростом. Они консолидировались в узких диапазонах после шестидневного падения. Курс доллара вырос на 0,04%, до 64,34 руб., курс евро — на 0,16%, до 73,09 руб. Рубль продолжает на себе ощущать поддержку от нефтяного рынка, общей слабости доллара, налогового периода, а также высокого спроса на ОФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Вчерашнее боковое движение можно рассматривать как техническую коррекцию перед оглашением решения ФРС США по ставкам. Слабые экономические показатели в США могут заставить регулятора смягчить риторику по монетарной политике, что в свою очередь положительно скажется на российской валюте. Заседания ФРС США и ЦБР оказывают слабое влияние на внутренний валютный рынок, поэтому пойдут информационным фоном для российских трейдеров.

Сегодня, 20 марта, на торгах в Азии американский доллар торгуется в плюсе. Его укрепление негативно сказалось на нефтяных котировках. Учитывая, что пик налоговых платежей придется на следующую неделю, продавцы в долларе попытаются проверить на прочность уровень 64 руб.

Сегодня от рублевых пар стоит ожидать продолжения консолидации на текущих уровнях в диапазоне +/ — о, 3% от вчерашних цен закрытий. Уровень 65 руб. выступает сопротивлением. По логике продавцы должны защищать его на подходе к 64,85 руб. Крупные игроки на падении курса доллара частично фиксируют прибыль. Это указывает на то, что они не верят в сильное укрепление рубля.

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