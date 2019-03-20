Якутск, 20 марта, 2019, 06:48 — ИА Регнум. Национализм — это огромная опасность для России, и последствия его могут быть очень серьёзными. Такое мнение высказал председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов в интервью радиостанции «Говорит Москва», комментируя реакцию жителей Якутии на изнасилование якутянки мигрантом из Киргизии.

Кулак

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«Это, конечно, гнусное преступление и большая беда для жертвы, — сказал Каримов. — Я очень сожалею, что так произошло. Но у насильника нет национальности, таких подлых людей хватает как среди русских, так и среди якутов, и других национальностей, в том числе и киргизов. Поэтому очень печально, что вот это крайне гнусное преступление используется как повод для разжигания межнациональной вражды».

Глава центрального комитета трудящихся-мигрантов также отметил необходимость регулярно бороться с нелегальной миграцией, но в рамках действующего законодательства, а не наскоками, как сейчас будет происходить в Якутии. Что касается национализма, то с ним, по мнению Рената Каримова, необходимо бороться воспитанием, начиная с детского сада, но в России этим не занимались долгое время, «и плоды мы сейчас пожинаем».

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«Мы видим, что государство очень неосторожно заигрывало с националистами, с русскими националистами, и русский национализм приводит часто за собой татарский национализм, я как этнический татарин знаю, что в Татарстане есть свой национализм, что в Якутии и, наверно, в Бурятии тоже есть люди, и так далее. Это огромная опасность для РФ. Российские СМИ говорят о том, что вот [есть] украинский национализм, а то, что это родной брат русского национализма и других национализмов, в частности якутского, об этом как-то не очень говорится», — также подчеркнул Каримов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта жительница Якутска заявила в следственные органы о том, что её похитил и изнасиловал гражданин Киргизии. Этот инцидент вызвал столь сильное возмущение среди якутян, что в столице республики прошло два митинга, посвящённых беспределу со стороны мигрантов. Второе, легальное, мероприятие в спорткомплексе «Триумф» прошло очень эмоционально, на нём собрались несколько тысяч человек, люди ехали в расположенный в Якутске спорткомплекс «Триумф» из соседних районов, из окон машин торчали национальные флаги.

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о том, что в отношении организованных мигрантами предприятий будут проведены внеплановые поверки. Они коснутся служб такси, организаций общепита и торговли продуктами, овощами, фруктами. Проверяться будет, соблюдают ли мигранты налоговое законодательство и является ли реализуемая ими продукция безопасной. Кроме того, в администрации Якутска намерены выяснить, соблюдают ли мигранты правила регистрации проживающих — пройдёт рейд с целью поиска «резиновых» квартир.

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