Сиань, Китай, 20 марта, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Постоянное население столицы китайской провинции Шэньси города Сианя превысило 10 млн человек на конец 2018 года, что на 387 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

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Доля мужского населения достигла 51,2% или около 5,12 млн человек, в то время как численность женского населения составила 4,89 млн человек, говорится в коммюнике городского бюро статистики. Городское население города по данным на конец 2018 года составляет 7,4 млн человек или 74,01% от общего числа постоянных жителей агломерации. В коммюнике также отмечается, что располагаемый подушевой доход местных жителей увеличился за год на 8,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, численность постоянных жителей Пекина падает уже второй год подряд. Так в 2018 году она сократилась на 0,8% и составила 21,5 млн человек.